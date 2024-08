Taxas de juros têm viés de baixa com Tresuries, mesmo com produção industrial mais forte

Os juros futuros operam com viés de baixa diante do recuo dos rendimentos dos Treasuries antes do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, previsto para ser divulgado no período da manhã desta sexta-feira, 2. Os curtos oscilam perto da estabilidade, mas também com viés de queda, apesar de a produção industrial brasileira ter subido 4,1% em junho ante maio, na série com ajuste sazonal, superando a mediana das previsões colhidas pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 2,5%. O movimento também está na contramão da alta do dólar ante o real. Há pouco, as taxas renovavam mínimas.

Às 9h14, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava em 11,545%, de 11,575% no ajuste anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O DI para janeiro de 2027 marcava mínima de 11,780%, de 11,831%, e o para janeiro de 2029 exibia taxa de 12,00%, de 12,048%. O juro da T-note de 10 anos recuava para 3,938% (de 3,987%).