Polo de Moda José Avelino vai receber pacote de ações; saiba mais

O Polo de Moda José Avelino vai receber um pacote de ações que incluem capacitação para empreendedores, melhorias de infraestrutura, sinalização do espaço e serviço de coleta seletiva.

O detalhamento das intervenções no local será feito na próxima terça-feira, 7, em coletiva à imprensa no Mercado Central. O projeto de revitalização do espaço será resultado de parceria entre a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, da Associação do Polo de Moda José Avelino e da prefeitura da Capital.

Em comunicado, a CDL de Fortaleza destacou que o polo “é um dos mais tradicionais centros de compras populares da cidade” e que a iniciativa “visa fortalecer o turismo de compras e a economia local”.