Moedas globais: dólar tem forte queda, com apostas em alívio maior pelo Fed após payroll

O dólar teve forte queda no exterior nesta sexta-feira, 2, depois que um relatório sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos mais fraco do que o esperado em julho ampliou as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) reduzirá as taxas de juros em 50 pontos-base em setembro, à medida que a economia desacelera. O iene e o euro se valorizaram e estiveram entre as moedas que mais abrigaram o fluxo de saída do dólar. A libra também subiu, ainda que em um movimento mais limitado depois de ter derretido ontem com o corte das taxas de juros do Reino Unido.

No fim da tarde em Nova York, o índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou desvalorização de 1,16%, a 103,208 pontos, tendo atingido menor nível desde março na mínima do dia. O euro subia a US$ 1,0912 e a moeda japonesa seguiu firme, levando o dólar a recuar a 146,58 ienes. A libra subia a US$ 1,2805.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Está "muito claro" que o Federal Reserve cometeu outro erro de política e que as taxas de juros deveriam ter sido cortadas na reunião de quarta-feira, escreveu o diretor de investimentos da Zaye Capital Markets, Naeem Aslam, em nota.