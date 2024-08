Lucro da Hershey cai 55,5% e atinge US$ 180,9 milhões no 2º trimestre

A fabricante norte-americana de chocolates Hershey registrou lucro líquido de US$ 180,9 milhões no segundo trimestre deste ano, o equivalente a US$ 0,89 por ação. O resultado representa baixa de 55,5% na comparação com igual período de 2023, quando foi reportado lucro líquido de US$ 406,98 milhões, ou US$ 1,98 por ação.

O lucro ajustado ficou em US$ 1,27 por ação. A receita líquida recuou 16,7% na comparação anual, passando de US$ 2,490 bilhão no segundo trimestre de 2023 para US$ 2,074 bilhões no segundo trimestre de 2024. Analistas consultados pela FactSet esperavam lucro de US$ 1,44 por ação e receita de US$ 2,304 bilhões.

Em comunicado, a fabricante disse que as vendas líquidas orgânicas, em moeda constante, diminuíram 16,8%, pressionadas por reduções de estoque de varejistas de confeitaria na América do Norte e Internacional, principalmente relacionadas à implementação do sistema de planejamento de recursos empresariais (ERP, Enterprise Resource Planning) no segundo trimestre, bem como ao cronograma de remessa sazonal, afirmou.