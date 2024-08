Lucro da ExxonMobil sobe 17% e atinge US$ 9,24 bilhões no segundo trimestre

A ExxonMobil teve lucro líquido de US$ 9,24 bilhões no segundo trimestre de 2024, resultado 17% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 2. Com ajustes, a maior petrolífera dos EUA registrou lucro por ação de US$ 2,14 entre abril e junho, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,02.

Já a receita da Exxon mostrou expansão anual de 12% no trimestre, a US$ 93,06 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 90,09 bilhões.

No balanço, a Exxon informou também que ampliou sua produção mundial em 15% no segundo trimestre ante o primeiro, com resultados recordes na Guiana e na Bacia do Permiano.