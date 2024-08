Índice de preços da FAO tem ligeiro recuo em julho, pressionado por cereais

O subíndice de preços dos Cereais registrou média de 110,8 pontos em julho, recuo de 4,4 pontos (3,8%) ante junho e de 15,1 pontos (12%) diante de julho de 2023. O aumento da oferta sazonal de trigo de inverno no Hemisfério Norte e as condições favoráveis no Canadá e nos Estados Unidos, apoiando expectativas de grandes colheitas de trigo de primavera, continuaram a pressionar os preços, disse a FAO.

O Índice de Preços de Alimentos da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) ficou praticamente estável em julho, ligeiramente abaixo do valor revisado do mês anterior. A média ficou em 120,8 pontos no sétimo mês do ano, pressionada pela redução no subíndice de cereais, apesar de aumentos nos preços de óleo vegetal, carne e açúcar.

A pressão sazonal também pesou para o milho, com a colheita na Argentina e no Brasil progredindo acima do ritmo do ano passado, enquanto as condições da safra nos Estados Unidos permaneceram acima dos níveis médios do ano passado, acrescentou. O Índice de Preços do Arroz caiu 2,4% no mês.

O levantamento mostrou que o subíndice de preços dos Óleos Vegetais teve média de 135 pontos em julho, alta de 3,2 pontos (2,4%) ante junho, e marcando a segunda alta seguida e o nível mais alto em um ano e meio.

Os preços do óleo de palma subiram com a demanda firme e o crescimento da produção abaixo do potencial na Indonésia. Enquanto isso, as cotações mundiais do óleo de soja se valorizaram com a demanda robusta e persistente do setor de biocombustíveis nas Américas, segundo a FAO.