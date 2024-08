Diretores do BC deverão aguardar no mínimo 60 dias para se reunir novamente com uma instituição

A diretoria colegiada do Banco Central (BC) atualizou as regras para reuniões entre o presidente ou diretores e instituições. Se algum representante do BC já tiver se reunido com uma instituição, deve-se aguardar 60 dias, ou dois ciclos do Comitê de Política Monetária (Copom), para que uma nova audiência seja concedida.

Antes, o prazo entre audiências entre o BC e instituições era de 30 dias, ou de um ciclo do Copom.

O BC instruiu ainda que reuniões fechadas terão um máximo de 15 participantes externos. Quando o número superar esse limite, a audiência será obrigatoriamente realizada no formato aberto à imprensa, via transmissão.