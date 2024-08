Dados fracos de emprego dos EUA elevam temor de recessão e Ibovespa cai a 126 mil pontos

Novos indícios de desaquecimento da economia dos Estados Unidos impõem cautela nos mercados mundiais de ações e o Ibovespa pega carona. Os resultados mais fracos no relatório oficial sobre o emprego norte-americano, o payroll, de julho, que saíram nesta sexta-feira, 2, elevam o mau humor que prevalece desde ontem nos mercados em Nova York, dados os sinais de enfraquecimento da maior economia do globo reforçados por números trimestrais decepcionantes de big techs norte-americanas.

Os dados engrossam o temor de uma recessão no EUA. "Veio Tudo fraco, indica um hard land", pontua o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, completando que os resultados tendem indicar uma queda mais forte dos juros americanos em setembro.

A queda do principal indicador da B3 nesta sexta-feira é menos intensa do que a vista nas bolsas europeias, com recuos superiores a 1,00%, e americanas, que cedem até 3,00% (Nasdaq), em meio ao alívio na curva futura de juros no Brasil. Esse declínio reflete a desvalorização nos rendimentos dos Treasuries.