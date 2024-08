Trajetória da inflação ainda é consistente com queda ao longo do tempo, diz presidente do BoE

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou que a trajetória da inflação britânica ainda é consistente com uma queda ao longo do tempo, mas apontou que é necessário garantir que a "persistência será retirada do sistema". Em coletiva de imprensa, Bailey e outros dirigentes do BC britânico reiteraram que o nível restritivo da política monetária deve ser mantido até que as pressões inflacionárias sejam eliminadas.

Entretanto, as autoridades monetárias afirmaram que "é uma boa notícia" o desempenho da economia praticamente em linha com as projeções do banco central, com força subjacente do crescimento econômico e sem materialização de riscos relacionados ao avanço salarial.

"Estamos olhando para o cenário geral e vemos redução das pressões inflacionárias. Mas ainda há incerteza e, por isso, precisamos nos manter vigilantes", afirmou a vice-presidente do BoE Clare Lombardelli.