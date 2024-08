Société Générale supera previsões e tem lucro de 1,1 bilhão de euros no 2º trimestre

O Société Générale divulgou nesta quinta-feira, 1º de agosto, que obteve lucro líquido de 1,1 bilhão de euros no segundo trimestre de 2024, maior do que o ganho de 900 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

A receita de atividades bancárias do banco francês - sua principal métrica - teve expansão anual de 6% no trimestre, a 6,685 bilhões de euros.

Os resultados do Société superaram as expectativas de analistas consultados pela Visible Alpha, de lucro de 942,6 milhões de euros e receita de 6,5 bilhões de euros.