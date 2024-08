Prejuízo da Heringer aumenta 153,4% no 2º trimestre, para R$ 343 milhões

A Fertilizantes Heringer teve prejuízo líquido de R$ 343 milhões no segundo trimestre de 2024, informou a companhia na quarta-feira, 31, depois do fechamento do mercado financeiro. O prejuízo é 153,4% maior do que o registrado em igual período do ano passado, de R$ 135,3 milhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou negativo em R$ 55 milhões, em comparação a Ebitda negativo de R$ 137,5 milhões um ano antes.

Já a receita líquida diminuiu 16% ante o segundo trimestre de 2023, para R$ 745 milhões.