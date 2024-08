Petrobras eleva preço de querosene de aviação (QAV) em 7,1% a partir desta quinta-feira

A Petrobras aumentou nesta quinta-feira, 1, o preço do querosene de aviação (QAV) em cerca de 7,1%, depois de já ter reajustado para cima o combustível em 3,2% em julho. Ao contrário da gasolina e do diesel, o preço do QAV é reajustado mensalmente por contrato junto às distribuidoras.

Antes do reajuste, o combustível ainda mantinha uma redução acumulada de 5,8% desde o início do ano, o que deve ser anulado com o novo aumento. A empresa ainda não divulgou oficialmente o reajuste, mas publicou a nova tabela em seu site.

Após as fortes enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, o Estado figura como o mercado onde o QAV está mais caro, sendo encontrado a R$ 4.255,40 o metro cúbico (m3) no município de Canoas. O mais barato foi registrado em São Luís, no Maranhão, a R$ 3.982,40 o m3.