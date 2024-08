Pesquisa da CNI aponta que indústrias usam cada vez mais técnicas de manufatura enxuta

As indústrias brasileiras estão usando cada vez mais as técnicas de manufatura enxuta, segundo aponta Sondagem Especial divulgada na quinta-feira, dia 1º, pela Confederação Nacional da Indústria. De acordo com a pesquisa, 86% da indústria instalada no Brasil utilizam pelo menos uma técnica de manufatura enxuta, sendo que 41% adotaram pelo menos 11 técnicas, de uma lista de 17, para reduzir tempo e custo de produção e aumentar a qualidade em 2023.

A economista da CNI Samantha Cunha explica que tratam-se de técnicas já consolidadas que organizam melhor a produção, reduzindo desperdícios, gerando valor, otimizando a produção, com as tecnologias da indústria 4.0, que irão aumentar ainda mais os ganhos de eficiência e produtividade das empresas.

Na comparação com 2018, o levantamento mostra um aumento importante. Naquele ano, 35% das indústrias faziam uso de 10 a 15 técnicas.