Moderna tem prejuízo de US$ 1,3 bilhão no 2º trimestre e corta projeções

A Moderna teve prejuízo líquido de US$ 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2024, ou US$ 3,33 por ação em termos ajustados, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 1. O resultado representa melhora em relação ao mesmo período do ano anterior, mas aponta prejuízo maior que o esperado pelo consenso de analistas da FactSet, de US$ 3,31 por ação.

Já a receita da empresa de biotecnologia americana caiu 30%, a US$ 241 milhões, no trimestre, acima da expectativa da FactSet, que previa queda a US$ 128 milhões. Em nota, a Moderna atribuí o declínio nas vendas a menor demanda por vacinas de covid-19.

A Moderna também reduziu suas projeções para receita no ano completo de 2024, de US$ 3,5 bilhões para US$ 3,0 bilhões, devido a expectativa de vendas mais baixas na União Europeia e ambiente "cada vez mais competitivo" para vacinas nos EUA.