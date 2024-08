Lula se reúne com Durigan, Silveira e Rui em meio à negociação de venda de ações da Eletrobras

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está reunido, na manhã desta quinta-feira, 1º de agosto, com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que está no comando da pasta de forma interina. O encontro ocorre em meio à negociação do governo federal de trocar parte das ações que tem na Eletrobras para assumir o controle total da Eletronuclear.

A presença de Silveira e Durigan na reunião não estava prevista na agenda divulgada pela Presidência da República na noite da quarta-feira, 31. O encontro ocorre no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo.

Conforme mostraram o jornal O Estado de S. Paulo e o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a estimativa é que a União transfira para a Eletrobras entre 2,5% e 3% de sua participação na empresa e assuma 100% da Eletronuclear, que controla as usinas nucleares de Angra 1 e 2 e tem a obrigação de construir Angra 3.