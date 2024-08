Lucro líquido da Kepler Weber cresce 10,9% no 2º trimestre, para R$ 37 milhões

A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, obteve lucro líquido de R$ 37 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 10,9% ante os R$ 33,4 milhões apurados em igual período do ano passado, informou a companhia na quarta-feira, 31, depois do fechamento do mercado financeiro. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 63,3 milhões, aumento de 17,7%.

A receita líquida da companhia avançou 16,6% na mesma comparação, para R$ 327,8 milhões. No segundo trimestre de 2024, o mercado interno representou 91% da receita líquida, e o externo, 9%.

"O desempenho positivo de nossos segmentos, especialmente em Fazendas, Negócios Internacionais e Portos & Terminais foi fundamental para alcançar ótimos resultados", disse a empresa no release de resultados. "O déficit de armazenagem no agronegócio brasileiro, uma taxa de câmbio favorável para exportações e a expectativa de uma safra recorde em 2024/2025 também impulsionaram nosso desempenho no segundo trimestre."