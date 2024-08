Lucro da FMC aumenta 867% no 2º trimestre, para US$ 295,1 milhões

Em termos ajustados, o lucro cresceu 26%, para US$ 0,63 por ação. A receita aumentou 2% na mesma comparação, para US$ 1,04 bilhão.

A empresa norte-americana de agroquímicos FMC obteve lucro líquido de US$ 295,1 milhões, ou US$ 2,35 por ação, no segundo trimestre de 2024, informou a companhia na quarta-feira, 31, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 867% ante os US$ 30,5 milhões, ou US$ 0,24 por ação, registrados em igual período do ano passado.

Na América Latina, as vendas cresceram 14%, impulsionadas por maiores volumes no Brasil. Na Ásia, a receita diminuiu 28%, e na região Europa, Oriente Médio e África, houve queda de 3%.

As vendas na América do Norte aumentaram 24% na comparação com o segundo trimestre do ano passado, refletindo um maior volume de vendas, principalmente de herbicidas.

O aumento de 2% da receita refletiu um crescimento de 14% no volume, uma queda de 10% nos preços e um efeito desfavorável do câmbio de 2%, disse a FMC.

Para o terceiro trimestre de 2024, a FMC espera lucro ajustado entre US$ 0,39 e US$ 0,67 por ação, e receita entre US$ 1 bilhão e US$ 1,09 bilhão. Para todo o ano de 2024, a FMC reduziu sua estimativa de lucro ajustado, de uma faixa entre US$ 3,23 e US$ 4,41 por ação para um intervalo entre US$ 3,02 e US$ 3,64 por ação.

Já a projeção de receita também foi cortada, de um intervalo de US$ 4,50 bilhões a US$ 4,70 bilhões para uma faixa entre US$ 4,30 bilhões e US$ 4,50 bilhões.