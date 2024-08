Lucro da Corteva aumenta 47,5% no 2º trimestre, para US$ 1,05 bilhão

A empresa de sementes e agroquímicos Corteva, dos Estados Unidos, obteve lucro de US$ 1,05 bilhão, ou US$ 1,51 por ação, no segundo trimestre deste ano, disse a companhia, na quarta-feira, 31, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 47,5% ante o verificado em igual período do ano passado, de US$ 714 milhões, ou US$ 1,00 por ação. Em termos ajustados, o lucro passou de US$ 1,60 para US$ 1,83 por ação. A receita líquida cresceu 1%, para US$ 6,11 bilhões. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em comunicado, a Corteva disse que os volumes de venda ficaram estáveis no segundo trimestre na comparação anual porque um aumento em agroquímicos foi contrabalançado por menores volumes em sementes. Já os preços aumentaram 2% ante o segundo trimestre de 2023.

Na América do Norte, as vendas líquidas aumentaram 2%, para US$ 4,4 bilhões. Na América Latina, houve aumento de 7%, para US$ 650 milhões. Em termos orgânicos, as vendas também cresceram 2% na América do Norte e 7% na América Latina. Na divisão de produtos para proteção de lavouras, as vendas líquidas ficaram estáveis no segundo trimestre, em US$ 1,781 bilhão. Essa desempenho refletiu um aumento de 6% no volume de vendas, que foi compensado por uma queda de 5% nos preços e um impacto desfavorável do câmbio de 1%. As vendas na América do Norte cresceram 4%, para US$ 647 milhões. Na América Latina, aumentaram 11%, para US$ 443 milhões. Nas regiões Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico, essas vendas caíram 13% e 2%, respectivamente.