Lucro da Apple cresce 8% e atinge US$ 21,45 bilhões no 3º trimestre fiscal

A Apple teve lucro líquido de US$ 21,45 bilhões em seu terceiro trimestre fiscal, uma alta de 8% em comparação ao registrado no mesmo período do ano passado, e acima da projeção de US$ 20,65 bilhões esperados por analistas consultados pela FactSet. Diluído por ação, o lucro foi de US$ 1,40, acima dos US$ 1,27 do mesmo período de 2023, e maior do que os US$ 1,34 previstos pelos analistas.

A receita da companhia no trimestre encerrado em junho foi de US$ 85,78 bilhões, alta de quase 5% em comparação ao ano anterior. O número também superou as projeções, que eram de US$ 84,44 bilhões.

Porém, as vendas de Iphones desaceleraram no período, embora ainda tenham ficado acima das expectativas de analistas, que esperavam redução mais robusta.