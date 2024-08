Curva de juros inclina com ajustes pós-Copom

Os juros futuros têm viés de baixa até o miolo e os longos sobem, com inclinação da curva em ajuste após a divulgação do comunicado do Copom, que deixou a percepção de que a Selic deve seguir estável em 10,50%, mas o mercado coloca fichas na possibilidade de alguma alta nas próximas reuniões. Às 9h30 desta quinta-feira, 1, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 caía para 11,510%, de 11,627%, e o para janeiro de 2027 estava em 11,770%, de 11,843%. O DI para janeiro de 2029 subia a 11,990%, de 11,988% no ajuste de quarta-feira, 31.