Criptomoedas: bitcoin tem forte queda, com cautela global e contínua realização de lucros

As criptomoedas cediam hoje, com realização de lucros diante do ambiente de aversão ao risco e após uma reação sem força ontem à sinalização do presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos), Jerome Powell, de que há possibilidade de um corte de juros na economia americana em setembro.

Por volta das 16h (de Brasília), o bitcoin cedia 5,36%, a US$ 62.950,00, segundo a Binance. Já a ethereum perdia 6,69%, a US$ 3.093,71.

Os operadores parecem estar realizando lucros depois que o preço do bitcoin se aproximou de US$ 70.000 no final da semana passada, de acordo com a chefe de pesquisa da CoinMarketCap, Alice Liu. Do ponto de vista da perspectiva de curto prazo, não há nenhuma nova fonte de otimismo no mercado agora, completou a analista.