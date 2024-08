Cresce chance de Fed cortar juros em 50 pb em setembro, mas corte de 25 pb segue provável

O mercado financeiro ampliou a probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortar juros em 50 pontos-base (pb) na próxima reunião, em setembro, embora o cenário mais provável siga o de um ajuste de 25 pontos-base. A oscilação aparece na plataforma de monitoramento do CME Group, em meio à divulgação de indicadores de atividade fracos nos EUA.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ferramenta apontava 17,5% de chance de a taxa básica cair meio ponto porcentual no mês que vem, comparado com 11,8% ontem. Na contramão, a possibilidade de uma redução de 0,25 ponto porcentual recuou de 88,1% para 82,5% nesse período.

Para o final do ano, houve um particular aumento na hipótese de uma baixa acumulada de 100 pontos-base, de 7,9% na véspera para 18,6% agora. No entanto, o quadro mais provável ainda é o de um corte de 75 pontos-base, em 64,3%.