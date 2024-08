Confiança empresarial sobe 1,3 ponto em julho contra junho, a 97,6 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) subiu 1,3 ponto em julho comparado a junho, a maior alta do ano, para 97,6 pontos, informou nesta quinta-feira, 1, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, houve avanço de 0,4 ponto, segundo a FGV.

"O aumento da confiança empresarial foi amplamente disseminado entre os diversos segmentos econômicos em julho, indicando uma aceleração do nível de atividade no início do terceiro trimestre. Os destaques continuam sendo a Indústria de Transformação e o Setor da Construção, ambos registrando aumentos expressivos no mês e níveis de confiança mais elevados do que os dos demais setores", avaliou em nota o superintendente de Estatísticas do FGV IBRE, Aloisio Campelo Jr..

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele destacou ainda, que o avanço da confiança nos setores de Serviços e Comércio, por sua vez, reverteu a tendência de queda observada nestes setores no segundo trimestre, contribuindo para a maior alta do ICE no ano, empatada com o aumento registrado em março.