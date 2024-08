China: vendas de residências voltam a cair e indicam que crise no setor não chegou ao fim

Um novo conjunto de dados sobre o setor imobiliário da China sugere que o setor permanece em má forma, aumentando a pressão sobre as autoridades para tomarem ações mais ousadas para enfrentar o que se tornou um grande entrave para a economia.

As vendas de novas moradias pelas maiores incorporadoras imobiliárias da China declinaram em um ritmo mais acelerado em julho, de acordo com números da provedora de dados China Real Estate Information Corp. As transações nas 100 maiores incorporadoras imobiliárias do país caíram 20%, para 279,1 bilhões de yuans no mês passado, em comparação ao ano anterior, equivalente a cerca de US$ 38,7 bilhões, ampliando a queda de 17% vista em junho. Em uma base mensal, as vendas reduziram 36%.

Os dados, além uma série de pesquisas mostrando a continuidade da fraqueza no vasto setor de manufatura da China, sugerem que a economia não começou bem o terceiro trimestre. E após um desempenho abaixo do esperado no segundo trimestre, economistas estão céticos de que os esforços de Pequim para reviver o mercado imobiliário e a economia em geral estejam produzindo resultados.