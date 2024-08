Bolsas da Europa operam em baixa, pressionadas por ações financeiras e do setor automotivo

Por volta das 6h46 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,44%, a 515,88 pontos. Apenas o subíndice do setor bancário tinha queda de 2,56%, enquanto o da indústria automotiva recuava 1,35%.

São Paulo, 01/08/2024 - As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta quinta-feira, pressionadas por ações financeiras e de montadoras, embora o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) tenha preparado o caminho ontem para cortar juros a partir de setembro.

O mau humor de ações financeiras veio após o balanço trimestral do Société Générale. No horário acima, a ação do banco francês tombava 7,15% em Paris.

Já no setor automotivo, desagradaram os resultados trimestrais da alemã Volkswagen. Em Frankfurt, o papel da também maior montadora da Europa caía 1,45%.

Em Londres, por outro lado, a Shell avançava 1,41%, após a petrolífera britânica divulgar balanço e anunciar uma recompra de ações de US$ 3,5 bilhões. Já em Bruxelas, a AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, subia 0,66%, também na esteira de números trimestrais.