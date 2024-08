Bolsas da Europa fecham em queda com tensões geopolíticas e balanços, apesar de corte do BoE

As bolsas da Europa fecharam em forte queda nesta quinta-feira, 1º de agosto, com deterioração na reta final do pregão em meio ao recrudescimento das tensões no Oriente Médio. Londres ainda conseguiu resistir com uma baixa um pouco mais modesta que as demais, após o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) cortar juros pela primeira vez desde a pandemia de covid-19, mas a pressão firme prevaleceu em toda a região, também diante de balanços corporativos.

O índice DAX, referência em Frankfurt, encerrou em baixa de 2,28%, a 18.086,75 pontos, enquanto o CAC 40, de Paris, perdeu 2,14%, a 7.370,45 pontos.

O setor bancário exibiu sinal negativo na região, puxado por Société Générale, que perdeu 8,88% após a instituição financeira francesa reduzir projeções para os resultados deste ano.