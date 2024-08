Bolsas da Ásia e Pacífico fecham sem direção única, com perdas em Tóquio e Xangai

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/08/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quinta-feira, com perdas em Tóquio, em meio à forte valorização do iene, e também na China, após dados de manufatura decepcionantes.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei caiu 2,49% em Tóquio, a 38.126,33 pontos, pressionado por ações dos setores imobiliário e automotivo à medida que o iene saltou ante o dólar após a elevação de juros anunciada pelo Banco do Japão (BoJ) ontem.