BoE prevê que PIB do Reino Unido crescerá 1,25% em 2024 e 1% em 2025

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido crescerá 1,25% em 2024 e 1% em 2025, segundo atualização de projeções divulgada nesta quinta-feira. Na manhã desta quinta-feira, 1, o BoE decidiu cortar seu juro básico em 25 pontos-base, a 5%, em uma decisão apertada. O BC inglês também prevê que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) britânico irá desacelerar para 1,7% até o segundo trimestre de 2026 e 1,5% até o segundo trimestre de 2027. Em junho, a taxa anual do CPI ficou em 2%, em linha com a meta de inflação do BOE. Com informações da Dow Jones Newswires.