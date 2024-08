BC e Fed mantêm juros e dão sinais distintos para as futuras decisões

As autoridades monetárias do Brasil e Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 31, a manutenção das taxas básicas de juros, mas deram sinais diferentes sobre a tendência para as próximas reuniões. No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu manter a Selic em 10,50% ao ano pela segunda reunião seguida, mas disse que o cenário exige mais cautela, deixando a porta aberta para poder subir os juros mais à frente - embora não tenha se comprometido com um aumento na próxima reunião. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Já o Fed (o banco central americano), por sua vez, manteve os juros entre 5,25% e 5,50%, mas indicou de forma mais explícita a chance de uma redução em setembro, com a percepção de que há uma tendência de a inflação estar convergindo para a meta de 2% ao ano.

Mais duro em seu comunicado sobre as contas do governo, o Copom disse que "monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros". "O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária", diz o texto. Sobre o cenário econômico, o comitê "avalia que as conjunturas doméstica e internacional exigem ainda maior cautela na condução da política monetária". "Em particular, os impactos inflacionários decorrentes dos movimentos das variáveis de mercado e das expectativas de inflação, caso esses se mostrem persistentes, corroboram a necessidade de maior vigilância", diz o comunicado.