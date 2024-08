Após Copom, dólar sobe ante real puxado por exterior

O dólar opera em alta no mercado à vista nesta quinta-feira, alinhado à valorização da divisa norte-americana predominante no exterior e após sinais na quarta-feira de possível início de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, enquanto, no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) apontou chances de manutenção da Selic em 10,50% ao ano por período prolongado.

O sinal do BC brasileiro frustra alguns analistas financeiros, que esperavam um tom mais assertivo em relação a uma possível alta da Selic neste ano, em cenário de desancoragem de expectativas de inflação, câmbio desvalorizado e desconforto com as contas públicas do País.

Contudo, alguns investidores ainda acreditam na possibilidade de alguma alta nas próximas reuniões.