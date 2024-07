Weg reporta lucro líquido de R$ 1,44 bilhão no 2º trimestre, alta de 5,4% ante um ano

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 2,12 bilhões entre abril e junho deste ano, montante 15,7% superior ao reportado em igual etapa do ano passado, e 19,8% maior que o registrado no primeiro trimestre do ano.

A Weg reportou lucro líquido de R$ 1,44 bilhão no segundo trimestre de 2024, alta de 5,4% ante o apurado no mesmo período de 2023. O montante representa alta ainda maior, de 8,6%, quando comparado aos três primeiros meses de 2024.

Considerando o acumulado do primeiro semestre, o lucro líquido chegou a R$ 2,77 bilhões, aumento de 3,5% em relação à primeira metade de 2023. Já o Ebitda somou R$ 3,89 bilhões, valorização de 10,5% frente aos seis primeiros meses do ano passado enquanto o ROL foi de R$ 17,31 bilhões na primeira metade do ano, alta de 9,1% frente a igual etapa do ano passado.

Segundo a companhia, o resultado se deve à "continuidade da boa dinâmica dos negócios de ciclo longo e estabilidade da atividade industrial" nos principais países onde atua.