TCU: Há indícios de falhas sistêmicas no Siafi e necessidade urgente de aprimoramento

O Tribunal de Contas da União (TCU) informou nesta quarta-feira, 31, que a invasão, no mês de abril, no sistema de administração financeira do governo federal (Siafi) indica falhas sistêmicas na segurança. A Corte de Contas também demanda a "necessidade urgente" de aprimoramento na segurança cibernética estatal.

As avaliações preliminares são da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), com relatório apresentado em plenário nesta quarta-feira, após pedido do Congresso Nacional.

Um processo no TCU está em andamento e foi iniciado para identificar a forma como ocorreu o incidente de segurança no sistema Siafi e eventuais fragilidades, além de apurar responsabilidades. Ainda não há uma análise conclusiva no TCU. O que foi apresentado hoje foram alguns esclarecimentos que serão endereçados ao Legislativo.