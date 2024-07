TCU conclui que houve irregularidades em contrato da Petrobras com Unigel

O Tribunal de Contas da União (TCU) concluiu que o contrato da Petrobras com a empresa produtora de fertilizantes Unigel foi marcado por uma série de irregularidades, em desacordo com a governança da estatal. A representação do caso foi levada ao plenário da Corte de Contas nesta quarta-feira.

"Os fatos resultaram em transgressões ao regulamento da Petrobras", declarou o ministro Benjamin Zymler, relator da matéria, em seu voto. "As justificativas apresentadas pela Petrobras eram frágeis, subestimando os riscos e supervalorizando as oportunidades", complementa ele.

A Corte indeferiu, por outro lado, um pedido cautelar de afastamento de Wiliam França da diretoria Executiva de Processos Industriais, que havia sido pedido pelo senador Rogério Marinho. Ele foi responsável pelo acordo.