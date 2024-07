Presidente da Fiesp diz que Campos Neto 'politiza' banco Central

Uma eventual perda da autonomia do Banco Central será culpa exclusiva do presidente do banco, Roberto Campos Neto. A afirmação foi feita nesta terça, 30, pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva. O dirigente ressaltou, porém, não acreditar que isso venha a acontecer.

De acordo com Josué, foi o próprio presidente do BC que pediu para ser criticado quando foi votar com a camiseta amarela, cor que representava a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro à reeleição em 2022. "Ele politiza quando aceita ser homenageado (por adversários do governo) estando ainda no cargo de presidente do BC", disse Josué, referindo-se ao jantar oferecido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em homenagem a Campos Neto, no Palácio dos Bandeirantes, no mês passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As declarações de Josué, de certa forma, fazem eco ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde que assumiu seu terceiro mandato critica reiteradamente a conduta de Campos Neto, questionando sua autonomia à frente do BC. O presidente também ataca com frequência o atual patamar de juros no País, que atribui à insensibilidade de Campos Neto, que na sua avaliação atuaria em favor dos interesses do mercado financeiro.