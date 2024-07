Powell diz que houve 'uma discussão real' entre dirigentes do Fed sobre eventual corte hoje

"A decisão foi unânime. Todos os participantes apoiaram. Mas houve uma discussão real sobre eventual corte de juros hoje", disse Powell, em coletiva de imprensa, nesta tarde, para comentar a reunião de hoje do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). "Uma forte maioria apoiou a mudança, não a mudança nesta reunião", acrescentou.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que houve uma discussão real entre os dirigentes da autoridade monetária sobre eventual corte de juros nesta quarta-feira. Os juros dos Estados Unidos foram mantidos hoje pela 8ª vez seguida, entre 5,25% e 5,50% ao ano, no maior patamar em décadas.

Ele afirmou ainda que o Fed tem "bastante espaço" para responder a eventual enfraquecimento do mercado de trabalho nos EUA com o juro no patamar atual. Mas, ponderou, que não é esse o cenário no país.

"Estamos olhando com atenção riscos de enfraquecimento substancial do trabalho. O que temos visto até agora é uma normalização do mercado de trabalho", disse o presidente do BC dos EUA.