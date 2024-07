Powell afirma que se aproxima momento de ajustar juros para apoiar processo do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que se aproxima o momento de ajuste nos juros americanos para apoiar a economia dos Estados Unidos. "Está chegando a hora de ajustar isso para que possamos apoiar esse processo contínuo", disse ele, em coletiva de imprensa, nesta tarde, para comentar a reunião desta quarta-feira do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Powell disse ainda que o Fed pode começar a retirar um pouco do nível de restrição dos juros, em linha com outros banqueiros centrais. "Está chegando a hora, pois outros bancos centrais ao redor do mundo estão enfrentando a mesma questão, e está chegando a hora em que começará a ser apropriado reduzir esse nível de restrições para que possamos abordar ambos os mandatos", afirmou.

Segundo ele, a melhora nos preços permite que o Fed não esteja 100% focado na inflação do país e que o movimento recente de desinflação é puxado por habitação e serviços. "A missão ainda não está cumprida, reforço isso, mas destaco o progresso", disse.