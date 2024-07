Petróleo fecha em alta e WTI salta 4% com tensões no Oriente Médio e queda de estoques nos EUA

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta, com um salto de mais de 4% do WTI, diante do recuo do dólar e da piora das tensões no Oriente Médio. O movimento também foi respaldado pelo relatório semanal que mostrou queda mais acentuada do que a esperada dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Os ganhos interromperam três sessões consecutivas de queda dos contratos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 4,26% (US$ 3,18), A US$ 77,91 o barril, enquanto o Brent para outubro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 3,55% (US$ 2,77), a US$ 80,84 o barril.

No pregão eletrônico, após o fechamento do mercado, a alta do WTI chegou a superar 5% e o avanço do Brent acelerou para mais de 4% depois que The New York Times informou que o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, emitiu uma ordem para o país ataque Israel em retaliação pelo assassinato, em Teerã, do líder do Hamas, Ismail Haniyeh.