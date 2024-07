Petrobras é a vencedora do lote 1 do leilão da PPSA de petróleo

A Petrobras arrematou o lote 1 do leilão de petróleo da União, referentes ao óleo produzido no navio-plataforma (FPSO, da sigla em inglês) Guanabara, no campo de Mero. A oferta vencedora foi de um desconto de US$ 1,85 por cada um dos 12 milhões de barris de petróleo estimados.

O certame é promovido pela estatal Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), que ao todo licita nesta quarta-feira, 31, os direitos sobre 37,5 milhões de barris de petróleo da União, referentes à produção dos campos de Mero e Búzios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estavam habilitadas na licitação as empresas Galp, Petrochina Prio, Refinaria de Mataripe, Shell Trading, TotalEnergies,CNOCC e Petrobras. Destas, a Prio e a Shell não ofereceram propostas pelo lote.