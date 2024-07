Lucro da Kraft Heinz cai 90% no 2º tri, para US$ 102 milhões

A companhia de alimentos Kraft Heinz, dos Estados Unidos, obteve lucro líquido de US$ 102 milhões, ou US$ 0,08 por ação, no segundo trimestre deste ano, informou a companhia nesta quarta-feira, 31. O resultado representa recuo de 89,8% ante US$ 1 bilhão em igual período de 2023, ou US$ 0,81 por ação.

Em termos ajustados, o lucro cedeu 1,3%, para US$ 0,78 por ação, mas ficou acima do consenso compilado pela FactSet, de US$ 0,73. As vendas líquidas caíram 3,6%, de US$ 6,721 bilhões para US$ 6,476 bilhões, enquanto analistas esperavam um valor de US$ 6,55 bilhões.

As ações da companhia subiam 3,31% na Nasdaq por volta das 11 horas (de Brasília), com o lucro superando as expectativas, apesar das vendas abaixo do esperado.