Lucro da CNH Industrial cai 38% no 2º tri, a US$ 438 milhões

A fabricante norte-americana de máquinas CNH Industrial, dona de marcas como Case e New Holland, registrou lucro líquido de US$ 438 milhões, ou US$ 0,34 por ação, no segundo trimestre deste ano, informou a empresa nesta quarta-feira, 31. O resultado representa recuo de 38% na comparação com igual período do ano passado, quando a companhia obteve lucro líquido de US$ 710 milhões, ou US$ 0,52 por ação.

O lucro por ação ajustado ficou em US$ 0,38. A receita perdeu 16% em relação ao segundo trimestre de 2023, de US$ 6,567 bilhões para US$ 5,488 bilhões.

As vendas de equipamentos agrícolas da CNH caíram 20% no trimestre, de US$ 4,890 bilhões para US$ 3,913 bilhões. O Ebit (lucro antes de juros e impostos) ajustado do segmento ficou em US$ 536 milhões, recuo ante os US$ 821 milhões obtidos em igual intervalo do ano anterior.