Impactos da revisão cadastral do BPC serão mais intensos em 2025, diz secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que os impactos da revisão cadastral do Benefício de Prestação Continuada (BPC) devem ser mais fortes em 2025. Em entrevista ao portal Metrópoles, veiculada nesta quarta-feira, 31, ele reiterou que a redução de R$ 25,9 bilhões no Orçamento não contemplará interrupção de políticas públicas, mas sim melhorias na qualidade do gasto. "Com as indicações que nós estamos recebendo do órgão de origem, que está liderando os trabalhos de revisão cadastral no BPC, é muito provável que o impacto de fato aconteça em 2025 de uma forma mais intensa", afirmou o secretário. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ceron voltou a mencionar que o aumento dos gastos com o benefício e Previdência nesse ano também refletem a diminuição da fila de espera para concessão dos pagamentos.

Questionado sobre impactos de redução de gastos que poderiam ser obtidos com uma reforma administrativa, Ceron pontuou que a discussão de modernização do Estado e da prestação de serviços é mais relevantes do que o eventual impacto fiscal. Contenção de R$ 15 bilhões O secretário também falou sobre a contenção de R$ 15 bilhões no Orçamento. Como a entrevista havia sido gravada antes da publicação do decreto com o detalhamento, Ceron não avaliou qualitativamente a distribuição do congelamento, reiterando apenas que impactou todos os órgãos.