Gerdau: Dívida líquida soma R$ 5,942 bi ao fim de junho, avanço de 16,5% ante 1º trimestre

A dívida líquida da Gerdau somou R$ 5,942 bilhões ao fim de junho, valor 16,5% superior na comparação com o final do primeiro trimestre de 2024, segundo release de resultados divulgado pela Gerdau nesta quarta-feira, 31.

A alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 0,53 vez no segundo trimestre de 2024, valor maior que o registrado ao final dos três meses imediatamente anteriores, de 0,40 vez. A siderúrgica manteve um patamar financeiro confortável, com R$ 6,639 bilhões em caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No relatório de resultados, a Gerdau explicou que encerrou o segundo trimestre com uma dívida bruta de R$ 12,581 bilhões, alta sequencial de 14,0%, explicada pelo efeito da variação cambial no período e por conta da emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures.