Fed troca avaliação sobre ganhos de empregos de 'permaneceram fortes' para 'moderaram'

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) fez alterações nos dois primeiros parágrafos do comunicado sobre a decisão de política monetária desta quarta-feira, 31, em comparação com a nota do encontro anterior, de junho.

Logo no começo, o Fed alterou a avaliação sobre os ganhos recentes de emprego nos Estados Unidos de "permaneceram fortes" para "moderaram".

A instituição também destacou que a taxa de desemprego "subiu, mas permanece baixa".