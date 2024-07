Exportação brasileira para Liga Árabe cresce 25,8% no 1º semestre, a US$ 11,217 bi

As exportações brasileiras para os países da Liga Árabe aumentaram 25,8% no primeiro semestre de 2024, para US$ 11,217 bilhões, segundo levantamento da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. Em nota, a câmara destacou que a expansão ficou bem acima da alta dos embarques totais do Brasil no período, de 1,4%, para US$ 167,608 bilhões.

Segundo o secretário-geral da Câmara, Tamer Mansour, o aumento da exportação para a Liga Árabe demonstra a resiliência econômica da região, especialmente nos países do Golfo, que continuam investindo na transição para uma economia pós-petróleo.

Mansour alerta, no entanto, para a baixa participação do Brasil em segmentos de valor agregado, citando o exemplo do açúcar exportado para os Emirados Árabes, onde é refinado e reexportado, e do gado vivo, que serve de matéria-prima para frigoríficos locais.