É certamente possível eventual corte em setembro sem se envolver em política, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que é possível cortar os juros nos Estados Unidos em setembro sem envolver a decisão monetária com a política no país, em meio à corrida à Casa Branca.

"Nunca usamos nossas ferramentas para apoiar ou nos opor a um partido político, um político ou qualquer resultado político", disse ele, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quarta-feira, para comentar a reunião deste dia 31 do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Segundo ele, o Fed se baseia em dados, perspectiva e balanço de riscos. "E apenas nisso", disse, acrescentando que é a sua quarta eleição presidencial no Fed.