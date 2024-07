Começa leilão da PPSA que licitará 37,5 milhões de barris de petróleo da União

Começou há pouco o leilão promovido pela Pré-Sal Petróleo S.A., para licitar 37,5 milhões de barris de petróleo da União, referentes à produção estimada em 2025 dos campos de Mero e Búzios, na Bacia de Santos. A licitação acontece na modalidade de maior preço, e a expectativa da PPSA é arrecadar R$ 15 bilhões com a venda do petróleo.

A referência mínima da primeira etapa para os lotes de Mero será igual ao valor do Brent do dia com desconto abaixo de US$ 4,40, enquanto o limite mínimo da primeira etapa do lote de Búzios será igual ao valor do Brent datado, menos US$ 4,25.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O montante de óleo estimado para o certame é o maior já licitado e equivale a uma entrega de aproximadamente 66 cargas de 500 mil barris em 2025, que estarão disponíveis nos navios-plataformas (FPSOs, da sigla em inglês) Guanabara, Sepetiba, Duque de Caxias e Pioneiro de Libra, em Mero, e nas plataformas P-74, P-75, P-76, P-77 e Almirante Barroso, em Búzios.