BoJ/Ueda: continuaremos a aumentar os juros se a economia e os preços seguirem as previsões

O Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) continuará aumentando as taxas de juros do país se a economia e os preços se moverem de acordo com as previsões, afirmou o presidente da autoridade monetária japonesa, Kazuo Ueda, nesta quarta-feira, 31. "É melhor aumentar as taxas gradualmente para evitar o risco de aumentos repentinos no futuro", disse Ueda, em entrevista coletiva após a divulgação do aumento da taxa básica de juros da faixa de 0% a 0,1% para 0,25%.

Ueda afirmou que a elevação dos juros não deverá desacelerar a economia e os preços, e que uma nova alta ainda neste ano dependerá dos dados econômicos. O presidente do BoJ também apontou que o consumo privado ainda é sólido no país.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A fraqueza do iene é um dos fatores que levaram ao aumento da taxa de juros, segundo Ueda. Por outro lado, a moeda desvalorizada é um "fator positivo" para as projeções de inflação do banco central japonês, segundo o chefe da instituição.