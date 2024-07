Boeing tem prejuízo de US$ 1,44 bilhão no 2º trimestre

A Boeing teve prejuízo líquido de US$ 1,44 bilhão no segundo trimestre de 2024, bem maior do que o prejuízo registrado em igual período do ano anterior, de US$ 149 milhões, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 31. Em termos ajustados, o prejuízo foi de US$ 2,90 por ação, frustrando expectativas de analistas consultados pela FactSet, de prejuízo menor a US$ 1,90.

A receita da Boeing teve queda anual de 15% no trimestre, a US$ 16,9 bilhões, também frustrando o consenso da FactSet, de US$ 17,4 bilhões.

Já o fluxo de caixa livre (FCL) da empresa estava negativo em US$ 4,3 bilhões no fim de junho, abaixo da projeção da FactSet, de uma posição negativa de US$ 4,4 bilhões.