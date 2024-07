BC: Projeção de IPCA 2025 no cenário alternativo salta de 3,1% para 3,4%

A projeção do Banco Central para a inflação de 2025 saltou de 3,1% para 3,4% no "cenário alternativo", demonstrando que, mesmo com a taxa Selic estacionada em 10,5% pelos próximos 17 meses, o IPCA ainda superaria com folga o centro da meta, de 3%. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a taxa Selic em 10,5% ao ano, em linha com a expectativa de todas as 65 instituições do mercado consultadas pelo Projeções Broadcast. Mais cedo, o Federal Reserve (FED, o BC dos Estados Unidos) decidiu manter pela oitava vez consecutiva a taxa dos Fed Funds na faixa entre 5,25% a 5,50% ao ano e a taxa de desconto em 5,5% ao ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No comunicado divulgado nesta quarta-feira, 31, o Copom incluiu no seu horizonte uma projeção para o IPCA no primeiro trimestre de 2026, de 3,2% no cenário alternativo. Essa estimativa sugere que os juros estáveis seriam suficientes para fazer a inflação convergir em um prazo mais longo.

"Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 10,50% a.a. e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego." O mercado já considerava que as projeções de inflação do Copom deveriam aumentar, na esteira da valorização em torno de 5% do dólar entre a reunião passada e esta, de R$ 5,30 para R$ 5,55. A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2025 também aumentou nos últimos 45 dias, de 3,80% para 3,96%. Ambos os cenários do Copom, de referência e o alternativo, consideram a evolução do dólar conforme a paridade dos preços de petróleo (PPC); os preços do petróleo conforme a curva futura por seis meses e, depois, aumentando 2% ao ano; e a hipótese de bandeira tarifária "verde" em dezembro de 2024 e de 2025.