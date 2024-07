Apesar de tom ameno do Fed, dólar sobe com questões técnicas e alta do iene

O dólar à vista fechou a sessão desta quarta-feira, 31, em alta firme, acima da linha de R$ 5,65, na contramão da onda de enfraquecimento da moeda americana no exterior. O real sofreu com fatores técnicos, com a disputa pela formação da última taxa ptax de julho, até o início da tarde, e a rolagem de posições no segmento futuro no fim do mês. A moeda brasileira também teria sido alvo preferencial de desmonte de operações com carry trade suscitada por nova arrancada do iene, na esteira da decisão do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) de elevar os juros.

No meio da tarde, o dólar chegou a desacelerar bastante o ritmo de alta e operar na casa de R$ 5,63, em meio ao aprofundamento das perdas na moeda americana lá fora, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, abrir as portas para um corte da taxa básica norte-americana em setembro. Logo em seguida, porém, voltou a superar R$ 5,65 com o aumento da tensão geopolítica, diante da informação de que o Irã se prepara para atacar Israel, em retaliação ao assassinato de líder político do grupo terrorista Hamas na capital iraniana.

Com mínima a R$ 5,6084 e máxima a R$ 5,6835, o dólar encerrou o pregão em alta de 0,68%, cotado a R$ 5,6553, o que levou a valorização acumulada em julho para 1,20%. No ano, a moeda americana avança 16,52% no mercado doméstico. O real amargou o segundo pior desempenho do dia, atrás apenas do novo shekel, a moeda de Israel. Apenas outras duas divisas emergentes também se desvalorizaram hoje, a lira turca e o sol peruano, mas com perdas bem menores.